FORZA ITALIA. MARTUSCIELLO MOLLA SALERNO PER AVELLINO: UNINOMINALE A D’AGOSTINO

Il Commissario Regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello ha mollato, in maniera definitiva a Fratelli d’Italia, il collegio Uninominale di Salerno per garantirsi quello di Avellino dove sarà candidato l’attuale sindaco di Montefalcione Antonio D’Agostino, già deputato fino al 2018 con il partito Scelta Civica di Mario Monti. Martusciello, dunque, lascia completamente sguarnita la Provincia di Salerno, considerato che nella lista proporzionale per la Camera dei Deputati ci sarà, ai primi due posti, l’accoppiata Tajani-Fascina, al Senato, invece, nei due listini proporzionali arriveranno i nomi di Silvio Berlusconi e di Anna Maria Bernini.

