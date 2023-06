FORZA ITALIA AD AVELLINO LISTA PER LE COMUNALI ED ANCHE PER LE PROVINCIALI 2024

Il Coordinatore Provinciale di Forza Italia Carmine De Angelis, Sindaco di Chiusano, ha già confermato che Forza Italia presenterà le proprie liste di partito sia alle Comunali di Avellino che alla Provinciali 2024 per l’elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale. Forza Italia in Provincia di Avellino, dunque, gioca di anticipo e lascia intendere che in campo ci saranno coalizioni di partito e, non solo, civiche. Un messaggio rivolto, con ogni probabilità, anche al Sindaco di Avellino Gianluca Festa che, da qualche tempo, stava immaginando la costruzione di una alleanza ampia, civica e capace di coinvolgere anche il centro destra della città di Avellino.

