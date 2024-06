FORZA ITALIA. ATTESA PER LE CANDIDATURE PER LE REGIONALI 2025 IN PROVINCIA DI SALERNO

Arriveranno, nel corso della prossima settimana, le prime candidature ufficiali di Forza Italia per le Regionali 2025 in Campania per la Provincia di Salerno. Come già accaduto per altri territori, a cominciare dalla Provincia di Napoli, sarà, direttamente, il Coordinatore Regionale Fulvio Martusciello ad annunciare i nomi che saranno in campo con il partito degli Azzurri.

Dalla città capoluogo all’agro: potrebbero arrivare da queste zone i primi nomi dei candidati al Consiglio Regionale con Forza Italia. Probabile il coinvolgimento di nomi espressione del mondo dell’impresa e della società civile, cosi’ come per le quote rosa ci potrebbe essere la discesa in campo di chi, oggi, già ricopre ruoli di prestigio nei Comuni della Provincia.