SAN VALENTINO TORIO. MICHELE STRIANESE: “SABATO 29 IN PIAZZA CON RADIOCOMPANYSUMMER TOUR 2024”

“Sabato 29 Giugno 2024, un grande evento per giovani e non solo….divertimento, musica, discoteca, attrazioni, effetti speciali con la tappa del RADIOCOMPANYSUMMER TOUR2024.”

Lo annuncia il Sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese.

“Company in Action” è la serata più trasversale a marchio Radio Company, con le hits del momento più trasmesse, da ballare e da cantare tutta l’estate.

In Piazza Unita’ d’ Italia (zona antistante alla villa comunale), dunque, una serata di svago e divertimento per celebrare in allegria l’ inizio dell’ estate…e vi assicuriamo che sara’ davvero un divertimento assicurato.

Ore 20.00 PRE SHOW ed ore 22.00 SHOW…..vi aspettiamo…!!!