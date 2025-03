FORZA ITALIA CAMPANIA: DALLA PROVINCIA DI NAPOLI A SALERNO CITTA’, LA SETTIMANA DEI CONGRESSI

“Grande mobilitazione per Forza Italia in Campania nel prossimo weekend, con due appuntamenti chiave per il partito: il Congresso provinciale di Napoli e il Congresso cittadino di Salerno”. Così in una nota. Sabato, 15 marzo, il ministro dell’Università e della Ricerca Annamaria Bernini aprirà il congresso provinciale di Napoli, mentre Francesco Battistoni, responsabile nazionale dell’organizzazione di Forza Italia, presiederà i lavori. Domenica, a Salerno, sarà invece il presidente del gruppo dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, a guidare il congresso cittadino. “Gli appuntamenti saranno l’occasione per eleggere democraticamente il segretario provinciale di Napoli e il segretario cittadino di Salerno, dando spazio e voce agli iscritti – afferma il coordinatore regionale degli azzurri campani Fulvio Martusciello – vogliamo rendere i nostri militanti protagonisti attivi delle scelte del partito, consolidando la nostra struttura sui territori”. A Napoli è inoltre atteso il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

