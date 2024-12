FORZA ITALIA CAMPANIA: IL TOUR IN REGIONE PER GLI AUGURI IN TUTTE LE PROVINCE

Forza Italia Campania saluta il 2024 con una serie di brindisi augurali nelle principali città della regione. Gli incontri, che vedranno la partecipazione di iscritti, simpatizzanti e dirigenti del partito, saranno un’occasione per tracciare un bilancio dell’anno appena trascorso e condividere i progetti per il 2025.

Si parte oggi, venerdì 27 dicembre, da Caserta, dove l’evento si terrà alle ore 18 presso il Circolo Nazionale, in Piazza Dante. Il giorno successivo, sabato 28 dicembre, sarà la volta di Benevento, con l’appuntamento fissato alle 16:30 all’Antum Hotel, in Viale Principe di Napoli 137. Domenica 29 dicembre, alle 18:30, il brindisi si sposterà ad Avellino, presso il Country Sport Avellino, in Contrada Valle Santa Caterina.

Lunedì 30 dicembre saranno protagoniste Napoli e Salerno. Nel capoluogo campano l’evento è previsto alle 13 presso il Consiglio Regionale della Campania, Isola F13, mentre a Salerno l’appuntamento finale sarà alle 18:30 all’Hotel Polo Nautico, sul Lungomare Cristoforo Colombo 122.

Share on: WhatsApp