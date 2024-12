MERCATO SAN SEVERINO. IL PRESIDENTE DE LUCA ED IL SINDACO SOMMA AL NUOVO CANILE VETERINARIO

Lo abbiamo ufficialmente inaugurato stamane con il cerimoniale del taglio del nastro alla presenza del Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, del Consigliere regionale Franco Picarone (che ringrazio per il dialogo interistituzionale), dei vertici dell’Asl (grazie a Domenico Della Porta ed Alfredo Bisogno per l’importante collaborazione), della nostra Giunta comunale (con l’Assessore Assunta Alfano in primis per aver curato dall’inizio dell’iter amministrativo i rapporti con le associazioni di volontariato a tutela degli animali) e dell’Amministrazione.”

Il canile sanitario avrà un riverbero positivo sia per gli animali che per le comunità: è un rifugio sicuro per animali randagi o abbandonati, dove possono ricevere cure veterinarie, nutrimento e un ambiente protetto; contribuisce alla riduzione del fenomeno del randagismo promuovendo programmi di sterilizzazione e adozione; svolge un’importante funzione di sensibilizzazione per la comunità favorendo le buone pratiche adottive; in situazioni di emergenza, come calamità naturali o incidenti, è una risorsa importante per accogliere e curare animali smarriti o feriti.