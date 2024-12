OGGI A SALERNO GLI AUGURI DEL PD CON L’INCOGNITA TERZO MANDATO ED IL CASO ALFIERI

Un brindisi di auguri rivolto al futuro, soprattutto al 2025, l’anno delle elezioni regionali: il Partito Democratico di Salerno, nel pomeriggio di oggi, terrà, a partire dalle 17:30, il consueto incontro di fine anno per uno scambio di auguri e di vedute, tra amministratori locali, dirigenti di partito, anche e soprattutto in vista della scadenza elettorale del prossimo autunno. L’incognita del terzo mandato e del rischio che la Corte Costituzionale intervenga sulla legge approvata, a Novembre 2024, dal Consiglio Regionale della Campania, sta, di fatto, rendendo piu’ lenta la campagna elettorale nella quale il Presidente della Regione De Luca si è già immerso. C’è, poi, a Salerno, rispetto al resto della Regione Campania, il caso di Franco Alfieri, il Presidente della Provincia di Salerno finito al centro dell’inchiesta giudiziaria che ne è provocato la sospensione con un provvedimento da parte della Prefettura di Salerno. La Provincia di Salerno, al momento, resta ancora nelle mani del Vice Presidente facente funzioni Giovanni Guzzo ma, da piu’ parti, si spinge per un immediato ritorno al voto per l’elezione di un nuovo Presidente.

