TERZO MANDATO DE LUCA. LA DECISIONE SUL RICORSO NELLE MANI DEL MINISTRO CALDEROLI

Sarà il Ministro Calderoli, titolare del Dicastero delle Autonomie Regionali, a dire l’ultima parola sul ricorso alla Corte Costituzionale che il Governo Meloni, entro il prossimo 9 Gennaio, potrebbe presentare contro la legge regionale della Campania che, di fatto, ha aperto la strada per il terzo mandato di De Luca.

Intanto, nei giorni scorsi, il Ministero dell’Interno ha fatto pervenire al Consiglio Regionale una serie di rilievi anche sulla Legge Elettorale, di recente approvata in Campania, nella parte in cui prevede il vincolo delle dimissioni per tutti i Sindaci che intendano candidarsi al Consiglio Regionale.

Una raccomandazione che lascia pensare anche ad un secondo ricorso, presentato questa volta dal Ministero dell’Interno di Matteo Piantedosi, per fare dichiarare, in parte, la incostituzionalità delle nuove norme regionali per la candidatura e l’elezione all’interno del Consiglio Regionale.