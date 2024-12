IL 30 DICEMBRE AL POLO NAUTICO DI SALERNO GLI AUGURI AZZURRI CON IL SENATORE MAURIZIO GASPARRI

Un brindisi beneaugurante per il 2025, l’anno delle Elezioni Regionali in Campania: lunedi’ 30 Dicembre, a partire dalle 18:30, all’interno delle sale del Polo Nautico di Salerno, il Senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri incontrerà i dirigenti ed i simpatizzanti di Forza Italia, per uno scambio di auguri ma anche per un primo momento di confronto in vista delle prossime scadenze elettorali.

Gasparri, legato alla Provincia di Salerno per le sue origini tra il Cilento e Cava de’ Tirreni, avrà modo di incontrare anche i Giovani di Forza Italia del salernitano, guidati dal Coordinatore Provinciale Pietro Costabile.