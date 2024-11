FORZA ITALIA CAMPANIA: QUATTRO NUOVI SINDACI ADERISCONO AL PARTITO DEGLI AZZURRI

Alla presenza del Coordinatore Nazionale Antonio Tajani e del Coordinatore Regionale Fulvio Martusciello, ieri sera, a Roma, sono state ufficializzate le adesioni di quattro sindaci dei Comuni della Campania a Forza Italia. Si tratta di Paolo Spagnuolo Sindaco Atripalda, Gianluca D’Aiuto Sindaco Castelnuovo Cilento, Angelo Di Costanzo sindaco Alvignano, Giosuè D’Amora Sindaco Santa Maria La Carità.

Una città intera si tinge di azzurro. Il sindaco di Santa Maria la Carità, insieme a tutta la giunta e a dieci consiglieri comunali, ha scelto di tesserarsi con Forza Italia. L’annuncio ufficiale avverrà giovedì, quando il commissario provinciale Francesco Silvestro e il capogruppo in Regione Campania Franco Cascone accompagneranno la delegazione dal Presidente Antonio Tajani a Roma per formalizzare l’adesione.

“Questo è un segnale forte che dimostra come il nostro progetto politico stia crescendo ovunque. Saranno quattro i nuovi sindaci che domani stringeranno la mano al Presidente Tajani consegnando la loro tessera firmata,” ha dichiarato Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia.

Anche Francesco Silvestro, commissario provinciale di Napoli, ha sottolineato l’importanza di questa adesione: “Santa Maria la Carità è l’ennesima dimostrazione di come Forza Italia sappia attrarre amministratori capaci e rappresentativi, che condividono i valori e le idee del nostro partito. Il percorso di crescita nel territorio è sempre più evidente.

L’adesione del primo cittadino e dell’intera giunta – conclude Silvestro – conferma il radicamento di Forza Italia nella provincia di Napoli e la capacità del partito di catalizzare il sostegno di amministratori locali.