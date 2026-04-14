FORZA ITALIA, CONTINUA LA RIVOLUZIONE: ENRICO COSTA E’ IL NUOVO CAPOGRUPPO ALLA CAMERA

Voglio ringraziare Paolo, la cui porta e’ sempre rimasta aperta, e Antonio Tajani… Enrico Costa prende la parola all’assemblea dei deputati azzurri che lo ha appena eletto nuovo capogruppo alla Camera, al posto di Paolo Barelli, ricordando il fondatore di Fi Silvio Berlusconi. Mi Impegno a valorizzare le professionalità di ciascuno, esordisce Costa che indica due parole d’ordine: coesione e competenza. Poi si sofferma sul metodo che adotterà d’ora in poi: “parlerò con ciascuno di voi deputati per fare le scelte giuste, rispettando e valorizzando la storia di ciascuno”.

Costa sottolinea la sua vocazione liberal: assumo questo ruolo con un bagaglio di valori liberali. Mettere al centro la persona e la sua libertà di scelta. Un centrodestra moderno si deve occupare di libertà e diritti.