GIOVANNI GUZZO AL PARLAMENTO EUROPEO CON I GIOVANI DEL FORUM PROVINCIALE OSPITI DI LELLO TOPO

Visita al Parlamento Europeo per il Presidente della Provincia di Salerno facente funzioni Giovanni Guzzo, insieme ai giovani del Forum Provinciale, ospiti dell’eurodeputato del Pd Lello Topo.
“Ho avuto l’onore” scrive Giovanni Guzzo, ” di accompagnare il Coordinamento Forum dei Giovani della Provincia di Salerno, per conoscere da vicino il funzionamento delle istituzioni europee e approfondire il loro ruolo nel nostro futuro.
Un’esperienza formativa e stimolante, che rafforza l’importanza della partecipazione attiva dei giovani nella vita politica e istituzionale.
Un sentito ringraziamento per l’ospitalità e l’invito all’On. Lello Topo che ha reso possibile questa opportunità.”