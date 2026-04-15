GIANFRANCO ROTONDI: “IL 18 APRILE FESTA PER RICORDARE VITTORIA ALLE ELEZIONI 1948 DELLA DC”

“Sabato 18 aprile alle 10 a Roma al Teatro Golden, in via Taranto 39 (a 100 metri da porta San Giovanni), celebreremo l’anniversario della vittoria della Democrazia Cristiana alle elezioni politiche del 1948. Presiederà le celebrazioni, Giuseppe Gargani, Presidente dell’Associazione degli ex-Parlamentari della Repubblica; interverranno Mons. Filippo Ortenzi, vescovo della chiesa ortodossa italiana, il prof. Nino Luciani, segretario della dc storica e l’avv. Raffaele Cerenza mentre in qualità di Presidente della democrazia cristiana con Rotondi, avrò l’onore di concludere i lavori”.
Ad annunciarlo in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Gianfranco Rotondi.