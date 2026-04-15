SALERNO. ASSOCIAZIONI ALBERGATORI CHIEDONO LA REVOCA DELLA DELIBERA SU AUMENTO TASSA DI SOGGIORNO

Redazione Agenda Politicadai Comuni

E’ stata protocollata ieri, presso il Comune di Salerno, l’istanza congiunta a firma di Federalberghi Salerno, Fenailp Turismo, Associazione Ecstra, CNA Turismo, ABBAC Campania, Adv Unite / Aidit Campania Federturismo Confindustria, Fiavet Campania Basilicata, con la quale chiediamo la revoca della Delibera di aumento dell’Imposta di Soggiorno a far data dal 1 Giugno.

Lo scrive Antonio Ilardi, Presidente di Federalberghi Salerno. 

Questa mattina siamo stati invitati a discuterne dal Commissario Straordinario presso la sede comunale.
Ribadiremo, con spirito costruttivo, le nostre richieste, e cioè di procedere:
1. all’urgente annullamento in autotutela della Delibera del Commissario Straordinario del Comune di Salerno del 8 Aprile 2026 prot. n. 2026/58, pubblicata in data 09/04/2026;
2. all’istituzione di un Tavolo Tecnico permanente di confronto tra l’Amministrazione comunale e le associazioni di categoria del comparto turistico, finalizzato a garantire un coinvolgimento effettivo e continuativo degli operatori nelle scelte strategiche inerenti la programmazione, la destinazione e la rendicontazione delle risorse derivanti dall’imposta di soggiorno.

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