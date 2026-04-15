SAN VALENTINO TORIO. DOMENICA 19 APRILE IL SINDACO STRIANESE PRESENTERA’ IL BRAND CITTA’ DEGLI INNAMORATI

Infatti, con delibera di Giunta Comunale n. 39 del 04/03/2026, è stato istituito ufficialmente il “BRAND SAN VALENTINO TORIO CITTÀ DEGLI INNAMORATI”, quale strumento di marketing territoriale per la valorizzazione economica, sociale e culturale del territorio, tramite eventi e manifestazioni tradizionali di cultura, spettacolo e promozione territoriale, al fine di creare una identità unica e riconoscibile della città.

Il brand è materializzato, in primis, tramite un logo o un marchio identitario, distintivo ed identificativo che dovrà accompagnare sempre le varie fasi promozionali degli eventi che lo valorizzano, ovvero quelli ritenuti, dalla Giunta Comunale, utili alla promozione del territorio, che sono, oltre alla festa patronale in onore di San Valentino Prete e Martire e la kermesse sull’amore Saint Valentine in Love, la Sagra della polpetta di pastenaca, la festa in onore di Maria SS. della Consolazione, l’Infiorata di Casatori, la festa in onore di Maria SS. Addolorata, il Carnevale San Valentinese, Casatori dei Murales, Agrodoc – documentari e territorio, Outdoor Film Festival, la Festa della Musica, il Jazz Festival, lo Zucca Village, l’iniziativa culturale “Io leggo per”, la Festa del Pomodoro, e tutte le altre manifestazione di valore artistico, culturale e promotrici del nostro marchio.