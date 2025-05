FORZA ITALIA. DA CAVA DE’ TIRRENI E DA PAGANI ARRIVANO NUOVE ADESIONE PER GLI AZZURRI

*Forza Italia: adesioni a Cava dei Tirreni e Pagani ‘Oltre tremila voti al partito’ (ANSA) -* NAPOLI, 30 MAG – “La scelta dell’avvocato Antonio Barbuti, presidente del consiglio comunale di Cava dei Tirreni, insieme ad altri tre consiglieri comunali e a un assessore, di aderire a Forza Italia in una città simbolo come Cava, dimostra la straordinaria capacità attrattiva del nostro partito”. Lo dichiarano il segretario provinciale di Forza Italia Roberto Celano e il segretario regionale Fulvio Martusciello, commentando le nuove adesioni in provincia di Salerno. “Nella stessa giornata – aggiungono – ha scelto Forza Italia anche il consigliere comunale di Pagani, Vincenzo Violante. Si tratta complessivamente di oltre tremila voti che arrivano al partito da esponenti dell’area centrista che si riconoscono nel nostro percorso e nei nostri valori”. “Nei prossimi giorni – concludono Celano e Martusciello – individueremo chi guiderà il partito verso il congresso cittadino di Cava, ringraziando per la generosità e la capacità il consigliere Senatore e tutta la classe dirigente. Da Cava dei Tirreni, inoltre, proporremo un candidato alle elezioni regionali che, per storia personale e radicamento sul territorio, potrà diventare un punto di riferimento per tutta la coalizione”.

