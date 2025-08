FORZA ITALIA E LEGA SPINGONO PER LA CANDIDATURA IN CAMPANIA DI GIOSY ROMANO

“Giosy Romano resta il candidato più forte tra i civici sondati. Ha una storia all’interno del centrodestra e, anche se ha votato Fratelli d’Italia alle ultime Europee, è – come abbiamo detto – un candidato gradito a Forza Italia”. Lo ha detto Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia, parlando a Telese. “Su questo nome – ha aggiunto – penso che l’intesa sia davvero a un passo”.

“Crediamo che tra alleati debba esserci un confronto franco e sincero, primo presupposto per creare le migliori condizioni per vincere le prossime elezioni regionali. Generare caos tra i cittadini con rilevazioni che rischiano di essere falsate, oltre che offensive, è proprio l’ultima cosa che serve a poche settimane dall’appuntamento elettorale. Detto questo, se Cirielli vuole candidarsi come presidente della Regione Campania, lo dica chiaramente e noi saremo pronti a sostenerlo per la sua autorevolezza e il suo valore politico. Ma se non intende farlo, non è più tempo di veti. Tra i civici sappiamo già che Giosy Romano è un profilo credibile che può condurre il centrodestra alla vittoria in Campania, quindi meglio non sprecare denaro in sondaggi totalmente campati in aria”. Lo dichiara il deputato campano della Lega e coordinatore regionale del partito Gianpiero Zinzi.