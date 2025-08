BARONISSI. ANNA PETTA ED ESTER SAPERE: “AL VIA BANDO PER ERASMUS A MALTA”

Il Comune di Baronissi rafforza il proprio impegno in favore dei giovani e della formazione professionale, promuovendo una nuova edizione del progetto PRO.CO.DE.6, nell’ambito dell’Accreditamento Erasmus+ VET di cui è titolare. “Con questo progetto – afferma la Sindaca Anna Petta – offriamo un’opportunità concreta ai nostri ragazzi, che potranno sperimentare un’esperienza formativa all’estero e acquisire competenze utili per il loro futuro. La mobilità Erasmus rappresenta un ponte tra l’istruzione e l’occupazione, e ci permette di rafforzare il legame tra scuola, istituzioni e impresa. Siamo orgogliosi che Baronissi possa essere ancora una volta protagonista di un’azione educativa di respiro europeo, che punta sul merito, sull’inclusione e sul talento delle nuove generazioni”.

Il progetto PRO.CO.DE.6 si inserisce in una visione più ampia di politiche giovanili integrate, con cui l’Amministrazione comunale continua a promuovere esperienze formative di qualità, legando i percorsi scolastici alle esigenze del mondo del lavoro.

Entusiasta anche la Consigliera comunale Ester Sapere, delegata alle Politiche Giovanili e alla Formazione: “Stiamo investendo con convinzione nella formazione europea come strumento di crescita personale e professionale. È un modo concreto per rendere i nostri giovani più competitivi e consapevoli, valorizzando al tempo stesso il territorio. Queste esperienze non solo arricchiscono i singoli, ma rafforzano l’intera comunità, che beneficia di giovani più preparati, motivati e capaci di affrontare con competenza le sfide del futuro”.