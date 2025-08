MOGLI, SORELLE E FIGLI: L’INVASIONE DEI PARENTI NELLE LISTE PER LE REGIONALI IN CAMPANIA

Mogli, fratelli o sorelli, figli: c’è davvero un’invasione di parenti ed affini all’interno delle liste che i partiti si apprestano a definire in vista delle prossime elezioni Regionali in Campania.

Quando la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Anna Maria Di scala ha annunciato la sua uscita dal partito di Giorgia Meloni, in tanti non hanno compreso, fino in fondo, le sue motivazioni che invece, con il passare del tempo, iniziano ad essere piu’ chiare: la candidatura nella stessa lista di Ira Fele, moglie del segretario provinciale di di fdi Michele Schiano.

Ma il caso Schiano non è l’unico e trova analogie anche negli altri partiti. In pista alle prossime regionali per Forza Italia ci sarà anche la moglie del segretario provinciale e patron dell’Avellino calcio Antonella Gensale mentre, passando ai figli. è probabile. con Fdi, la candidatura di Italo Cirielli, figlio dell’attuale Vice Ministro Edmondo mentre è certa quella di Rosy Aliberti con Forza Italia, figlia del sindaco di Scafati Pasquale.