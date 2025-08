L’ELOGIO DI DE LUCA PER IL M5S: “SU RICCI NELLE MARCHE POSIZIONE DI CIVILTA’ POLITICA”

“Ho visto che il M5s di Giuseppe Conte ha dato il proprio sostegno, nonostante la vicenda giudiziaria, al candidato alle Regionali nelle Marche Matteo Ricci: lo considero un fatto importante dal punto di vista della civiltà politica e del diritto. Se tutti quanti ci convinciamo che un cittadino di questo Paese è persona innocente fino a giudizio definitivo di colpevolezza diventiamo un Paese più civile”. Lo ha detto il Governatore della Campania Vincenzo De Luca nel corso dell’appuntamento social del venerdì.

“Esprimo apprezzamento – ha aggiunto De Luca – per questa posizione assunta dal M5s, augurandomi che valga per tutte le persone e tutti i i territori e non a corrente alternata”.

