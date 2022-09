FORZA ITALIA- MARA CARFAGNA: LA SFIDA A DISTANZA VENERDI’ 9 SETTEMBRE

Un venerdi’ caldo per la politica salernitana, quello in programma domani, con due eventi che, di certo, attireranno l’attenzione dei curiosi e degli appassionati di politica in questa campagna elettorale per le politiche. Allo stesso orario, anche se in due luoghi diversi della città di Salerno, sfida nella sfida per il nuovo Coordinamento Provinciale di Forza Italia e per la grande ex degli azzurri, il Ministro Mara Carfagna.

Per Forza Italia, venerdi’ alle 19:00, all’interno dei Saloni del Polo Nautico di Salerno, la prima uscita del nuovo Coordinamento Provinciale composto da Lucia Vuolo, Giuseppe Ruberto, Francesco Pastore e Costabile Spinelli.

Per Mara Carfagna, invece, la prima uscita pubblica nella città di Salerno dopo l’addio a Forza Italia ed il passaggio con Azione: appuntamento alle 18:00, all’interno dei saloni del Bar Moka di Corso Vittorio Emanuele, con una conferenza stampa alla quale prenderanno parte tutti gli esponenti di Azione.