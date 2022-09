MONTORO. INCONTRO DI FRATELLI D’ITALIA CON CIRIELLI: SPUNTA ANCHE IL SINDACO GIAQUINTO

Fratelli d’Italia tocca anche la Provincia di Avellino, territorio compreso nella circoscrizione per la lista proporzionale per le elezioni del prossimo 25 Settembre: e ieri a Montoro, insieme al parlamentare Edmondo Cirielli, anche il sindaco del centro della Valle dell’Irno Girolamo Giaquinto. Insieme al primo cittadino anche il consigliere comunale ed ex Presidente del Consiglio Comunale di Montoro Raffaele Citro: un incontro, quello di ieri, nel corso del quale si è discusso dei principali temi della campagna elettorale e dei punti del programma del partito di Giorgia Meloni.

