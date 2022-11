FORZA ITALIA. MARTUSCIELLO E I DUE CONSIGLIERI REGIONALI NEL MIRINO: DI CHI SI TRATTA?

Anche, ieri, nel corso della prima assemblea provinciale di Forza Italia del nuovo corso, il Commissario Regionale del partito degli Azzurri Fulvio Martusciello ha ribadito che la famiglia degli azzurri in Consiglio Regionale è destinata ad aumentare: incontri, trattative per giungere all’adesione di altri due consiglieri regionali al partito. Di chi si tratta ? Per qualche tempo, prima della sua uscita dal Consiglio Regionale, si era fatto il nome di Nello Fiore, oggi, pero’, sostituito dal ritorno in Consiglio Regionale di Nino Savastano. C’è, poi, la vasta area centrista nella quale pescare dove esistono diverse sensibilità, ma, una vera e propria sorpresa, potrebbe arrivare anche dall’adesione a Forza Italia di qualche esponente della seconda opposizione, quella rappresentata dal Movimento 5 Stelle. La situazione è in evoluzione, Martusciello è deciso ad andare avanti nel suo lavoro di riorganizzazione del partito sul territorio: a cominciare dalla Provincia di Salerno.

Share on: WhatsApp