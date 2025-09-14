FORZA ITALIA NEL 2027 IL CONGRESSO PER L’ELEZIONE DEL NUOVO COORDINATORE NAZIONALE

“Vi annuncio, già da adesso, che il congresso nazionale di Forza Italia, siccome ogni tre anni bisogna eleggere, nel segretario nel 2027, prima delle elezioni politiche, si svolgerà il congresso nazionale di Forza Italia, per eleggere il nuovo segretario che dovrà portare il partito, mi auguro alla vittoria delle elezioni politiche del 2027”. Così il segretario del partito Antonio Tajani in chiusura della kermesse dei Giovani di Forza Italia a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

“Il percorso democratico che stiamo facendo con l’elezione di tutta la classe dirigente – ha detto Tajani – dimostra che c’è un popolo che è in cammino per costruire un progetto, che sceglie la propria classe dirigente, a differenza di quelli che impongono in una stanzetta i loro leader”. “Noi – ha rivendicato – i nostri leader locali, giovanili, regionali, provinciali, comunali, li facciamo eleggere dai nostri iscritti. “Siamo passati da 110mila a 150mila iscritti – ha osservato il leader di Forza Italia – vediamo alla fine di quest’anno quanti saremo”.

