FORZA ITALIA. PIETRO SESSA: “GRAZIE A MARTUSCIELLO E COORDINAMENTO FI DI PAGANI”

E’ pronto a partire con la sua campagna elettorale per le Regionali 2025 con la lista di Forza Italia: Pietro Sessa, assessore comunale di Pagani, oggi in campo con il partito degli azzurri, il giorno dopo l’annuncio della sua candidatura da parte del Coordinatore Regionale Fulvio Martusciello, ha parole di ringraziamento per lo stesso europarlamentare ma anche per chi, sul territorio del Comune di Pagani, rappresenta Forza Italia.

“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento”, scrive Pietro Sessa, ” all’On. Fulvio Martusciello per la fiducia espressa nei miei confronti e per l’opportunità di rappresentare il nostro territorio in vista delle prossime elezioni regionali. Un grazie speciale anche al coordinamento cittadino di Forza Italia, nelle persone di Mariella Micucci e Pina Giorgio, per il sostegno, la stima e la condivisione di un percorso politico fatto di valori, impegno e concretezza. Porterò avanti questa sfida con determinazione, responsabilità e profondo senso di appartenenza alla nostra comunità.”