FORZA ITALIA. PRONTA L’ADESIONE DEL SINDACO DI SANTA MARINA GIOVANNI FORTUNATO

Il Sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato, dopo aver chiuso l’esperienza con Fratelli d’Italia, dopo una lunga trattativa con i vertici provinciali del Partito Democratico, è pronto ad aderire a Forza Italia, anche in vista delle prossime scadenze elettorali. La conferma è arrivata dalla presenza dello stesso Fortunato a numerose iniziative elettorali che si sono tenute nel corso della campagna elettorale per le Comunali 2023. L’adesione ufficiale di Fortunato al partito di Silvio Berlusconi dovrebbe arrivare al termine della tornata per il ballottaggio nei comuni di Scafati e di Campagna.

Share on: WhatsApp