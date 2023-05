PELLEZZANO. ANNALAURA VILLARI: “CON NOMINA IN GIUNTA CONTINUIAMO LAVORO DEGLI ULTIMI 5 ANNI”

“Grazie al Vostro sostegno, grazie alla fiducia del Nostro Sindaco Francesco Morra, sono stata confermata assessore alle Politiche Sociali del Comune di Pellezzano. Una nomina che va nel segno della continuità, nel solco del lavoro già portato avanti negli ultimi 5 anni.”

Lo scrive l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Pellezzano Annalaura Villari.

Tante le cose che abbiamo realizzato, tante quelle che abbiamo in cantiere: ci aspettano 5 anni di impegno e di lavoro costante, perchè siamo consapevoli di quanto stiano aumentando, purtroppo, su tutti i territori le esigenze delle famiglie come dei singoli cittadini. La porta del mio assessorato, come già accaduto negli ultimi 5 anni, è sempre aperta. Il Comune di Pellezzano, come sempre, è pronto a sostenere chiunque abbia un reale bisogno.