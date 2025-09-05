FORZA ITALIA. ROBERTO CELANO E IL COORDINAMENTO CITTADINO VERSO LE REGIONALI

Tutto il Coordinamento Cittadino di Salerno di Forza Italia, guidato da Giuseppe Fauceglia, è pronto ad affrontare la sfida delle Regionali di metà novembre. La conferma arriva dalla riunione, organizzata e voluta dal Coordinatore Provinciale del partito degli Azzurri Roberto Celano, all’interno della sede provinciale di Forza Italia a Salerno. Un confronto con tutte le donne e gli uomini che, nel Comune capoluogo, rappresentano Forza Italia e che si preparano anche ai prossimi appuntamenti elettorali, a cominciare dalle Comunali della prossima primavera. Intanto, almeno in Provincia di Salerno, pare già definita la lista che Forza Italia presenterà per le prossime Regionali in Campania: e di questa farà, sicuramente, parte il Coordinatore Provinciale del partito degli azzurri in Provincia di Salerno Roberto Celano.

