IMMA VIETRI (FDI): “SANITA’, CON LE NUOVE NORME GOVERNO MANTIENE GLI IMPEGNI”

“Il pacchetto di provvedimenti approvato ieri dal Consiglio dei ministri rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di valorizzazione delle libere professioni in Italia. Come Fratelli d’Italia e come maggioranza di centrodestra, avevamo assunto un impegno preciso: restituire dignita’ e centralita’ a una categoria strategica per il tessuto economico e sociale del nostro Paese. Oggi quell’impegno si traduce in fatti concreti”. Lo dichiara, in una nota, il deputato salernitano di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “Milioni di professionisti operano ogni giorno con competenza e responsabilita’ nei piu’ diversi ambiti, contribuendo in modo insostituibile alla vita dei cittadini, al buon funzionamento delle imprese e al benessere collettivo”. “Tra i vari provvedimenti approvati, vi sono le misure che riguardano il personale sanitario, tra cui l’introduzione dello scudo penale: una svolta attesa e necessaria che protegge chi ogni giorno e’ in prima linea nella cura delle persone, offrendo maggiore serenità nell’esercizio della professione e contribuendo a contrastare la medicina difensiva, che pesa sulle casse del Servizio Sanitario Nazionale per oltre 11 miliardi l’anno”. “Dopo anni di promesse disattese dai governi Pd-M5s, finalmente si apre una nuova stagione di ascolto, semplificazione, formazione e riconoscimento reale del ruolo delle professioni. Il lavoro svolto dai ministri competenti e da tutto il Governo dimostra ancora una volta la coerenza e la concretezza dell’azione dell’esecutivo guidato dal Presidente Giorgia Meloni. Un ulteriore passo avanti per costruire un’Italia che sappia valorizzare davvero il merito, le competenze e la professionalità” conclude Vietri.

Share on: WhatsApp