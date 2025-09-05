DE LUCA STOPPA FICO SU REDDITO CITTADINANZA ED ATTACCA, DI NUOVO, ANTONIO DECARO

De Luca ricorda che la Campania “è stata l’unica Regione a non assumere i navigator, un’ipotesi demenziale” e che sul reddito cittadinanza “abbiamo assistito ad anomalie, a finte separazioni familiari, a truffe inimmaginabili”. “La Regione Campania, per quanto riguarda le politiche sociali, cioè le misure di sostegno a famiglie e povera gente, ha fatto cose che non ha fatto nessuna regione d’Italia – insiste il governatore -, abbiamo messo in piedi politiche sociali di gran lunga più importanti della propaganda. Vanno difese, ma servono le risorse. Noi avremo una discussione molto seria, responsabile e rigorosa: aiuto alla povera gente, ma nessuna demagogia”.

“Quando c’e’ qualcuno che dice ‘o si fa cosi’ o me ne vado’, la risposta da dare e’ ‘buon viaggio e che la Madonna ti accompagni’ come diceva il cardinale Sepe ai suoi tempi”. Nel corso della consueta diretta social del venerdi’, Vincenzo De Luca lancia l’ennesimo attacco ad Antonio Decaro, che non ha sciolto la riserva su una sua possibile candidatura alla presidenza della Regione Puglia. “Mi auguro che termini questo cabaret che sta durando da troppo in Regione Puglia e che si affermi una logica di dignita’ e di rispetto per i diritti dei cittadini”, rilancia il ‘governatore’ della Campania che esprime poi nuovamente solidarieta’ a Nichi Vendola “che e’ un esponente politico che non appartiene al Pd e quindi – sottolinea – ha il diritto di candidarsi dove e come vuole”.