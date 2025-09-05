FRANCO PICARONE (PD): “AMMODERNAMENTO MERCATO SALERNO, INVESTIMENTO PER IL FUTURO”

“Questa mattina, alla presenza del Presidente della Regione Vincenzo De Luca, sono stati illustrati i dettagli dei lavori di ammodernamento del Centro Agroalimentare nella Zona Industriale di Salerno. Il progetto, finanziato grazie ai fondi del Pnrr, punta a migliorare la competitività della struttura, che rappresenta uno snodo fondamentale per la filiera agro alimentare e ittica del territorio. L’intervento mira a ottimizzare le condizioni logistiche e operative, anche in vista del potenziamento dell’Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi e del Cilento e del collegamento ferroviario Salerno-Reggio Calabria.”

Lo scrive il Consigliere Regionale del Partito Democratico Franco Picarone.

L’obiettivo è rendere il Centro sempre più efficiente e competitivo, migliorando le condizioni di lavoro per concessionari e operatori, potenziando la capacità logistica delle imprese e investendo su sostenibilità ambientale ed efficienza energetica.

Previsto anche un Centro Fieristico per esposizioni tematiche ed eventi, oltre alle rinnovate strutture ittiche e ortofrutticole del Polo Agroalimentare.

Un investimento importante per il futuro del nostro territorio e per lo sviluppo delle sue filiere produttive.