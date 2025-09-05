ANTONIO IANNONE (FDI): “GRAZIE A GRUPPI PARLAMENTARI PER AVER SCELTO PAESTUM PER SPAZIO SUD”

“Ancora una volta i Gruppi Parlamentari di Fratelli d’Italia hanno scelto la Campania per tenere un’importante iniziativa che, questa volta, affronterà i temi del Mezzogiorno. Il 12 e 13 settembre 2025 saremo a Capaccio-Paestum (Salerno) per tenere la manifestazione dal titolo ‘Spazio Sud’: Ministri, Sottosegretari, Parlamentari, Dirigenti di partito, tecnici, rappresentanti delle associazioni di categoria, esponenti della societa’ civile, giornalisti, si confronteranno su quanto realizzato dal Governo Meloni e quanto ancora c’e’ da fare per realizzare una visione che, abbandonando l’assistenzialismo, valorizzi le nostre straordinarie potenzialità’ facendo del Meridione d’Italia il vero baricentro del Mediterraneo. Sara’ un grande momento d’informazione dei risultati gia’ raggiunti e di elaborazione di tesi che guideranno il cambiamento. La questione Meridionale e’ questione Nazionale, perche’ cresce l’Italia se cresce il Sud”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania e Sottosegretario di Stato al Mit.

