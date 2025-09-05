BATTIPAGLIA. ANTONIO VISCONTI: “IN VIA DI COMPLETAMENTO LAVORI DEPURATORE INDUSTRIALE”

“Sono in corso i lavori di riqualificazione del depuratore industriale di Battipaglia, un progetto strategico finanziato dalla Regione Campania con un investimento di 11 milioni di euro. Una tappa importante di una politica ecologica che porto avanti da sempre con convinzione.”
Lo scrive il Presidente del Consorzio Asi di Salerno Antonio Visconti.
L’intervento garantirà la messa in sicurezza e la rifunzionalizzazione dell’impianto, al servizio non solo del centro industriale di Battipaglia ma anche delle aree del cratere salernitano (Buccino, Oliveto Citra, Contursi Terme e Palomonte).
Tra le novità principali:
Copertura delle vasche, con l’eliminazione definitiva del problema dei miasmi e un deciso miglioramento della qualità della vita dei cittadini.
Una capacità di trattamento di 25.000 mc al giorno, a servizio di un’utenza pari a circa 110mila abitanti equivalenti.