SANITA’ IN CAMPANIA. DE LUCA ANNUNCIA RICORSO AL TAR CONTRO BOCCIATURA PIANO DI RIENTRO

– Vincenzo De Luca non sotterra l’ascia di guerra e annuncia un ricorso al Tar, che sarà presentato lunedì prossimo, contro il ministero della Salute “per contrastare quello che consideriamo un atteggiamento di discriminazione nei confronti della Regione Campania“. La querelle è quella del diniego da parte del Governo all’uscita della Campania dal piano di rientro per la sanità.

De Luca dando ancora una volta fuoco alle polveri sottolinea che si sta valutando anche un ricorso alla Corte dei Conti e alla magistratura penale.

“Presenteremo contemporaneamente ancora una volta una richiesta di approvazione in deroga dei punti nascita che sono stati messi in discussione”, dice sempre De Luca.

Share on: WhatsApp