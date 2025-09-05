LA LEGA SI RIUNISCE CON DURIGON PER DEFINIRE LA LISTA IN PROVINCIA DI SALERNO

E’ in arrivo, nella prossima settimana, a Salerno il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, esponente di spicco della Lega di Matteo Salvini, che, insieme al Coordinatore Provinciale Attilio Pierro, andrà a definire gli ultimi dettagli per la lista che sarà presentata, in Provincia di Salerno, per la prossima tornata elettorale delle Regionali. Scontata la candidatura del Consigliere Regionale uscente Aurelio Tommasetti, pronta quella della ex Europarlamentare Lucia Vuolo, molto probabile la discesa in campo dell’attuale Provveditore agli Studi Mimi’ Minella, certa anche la candidatura del Consigliere Comunale di Salerno Dante Santoro. Mancano, ancora, altri nomi e mancano anche alcuni territori della Provincia di Salerno da coprire: a cominciare dalla Costiera Amalfitana. Ed allora l’arrivo di Claudio Durigon servirà, proprio, a definire tutti e 9 i nomi che verranno inseriti nella lista della Lega in Provincia di Salerno.

Share on: WhatsApp