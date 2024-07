FORZA ITALIA, RUSH FINALE PER IL TESSERAMENTO 2024: DA NOVEMBRE AL VIA I CONGRESSI CITTADINI

Estate ed inizio autunno di tesseramento per Forza Italia che, a partire da Novembre 2024, celebrerà i congressi cittadini su tutto il territorio nazionale. Ed allora, anche in questa calda estate, dirigenti degli azzurri al lavoro per completare il tesseramento e per arrivare all’appuntamento con i congressi cittadini con numeri importanti. In Provincia di Salerno, ovviamente, c’è grande attenzione ed interesse per alcuni comuni in particolare, a cominciare da Salerno per finire a Battipaglia, dove, nelle ultime settimane, si è registrata una atmosfera particolarmente accesa attorno all’esito dei congressi cittadini. I congressi cittadini di Forza Italia, tra l’altro, arrivano proprio alla vigilia di una importante stagione elettorale: il 2025 con le Elezioni Provinciali ma, in Campania, anche con le Regionali di fine ottobre del prossimo anno.

