SCHLEIN E RENZI, L’ABBRACCIO IN CAMPO CON LA NAZIONALE PARLAMENTARI CHE FA IL GIRO DEL WEB

Un semplice abbraccio tra compagni di squadra o, come in tanti pensano, qualcosa che vada oltre ? La foto, scattata nella serata di ieri, che ritrae Elly Schlein e Matteo Renzi, in campo per solidarietà con la nazionale Parlamentari, ha fatto il giro del web in poche ore. Tanti commenti, qualche speranza da parte di chi guarda al campo largo come soluzione per creare una alleanza politica di tutte le opposizioni, oggi presenti in Parlamento, contro il Governo di Giorgia Meloni.

Intanto è lo stesso Matteo Renzi a commentare la foto: “Bello giocare con altri parlamentari insieme alla Nazionale Cantanti per la Partita del Cuore. L’obiettivo? Raccogliere fondi con il 45585 per aiutare gli ospedali pediatrici. Una serata nel nome della solidarietà, tutti insieme. È il magico potere del pallone”