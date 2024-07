SAN VALENTINO TORIO. MICHELE STRIANESE: “SIAMO CITTA’ DEGLI EVENTI, IL 2 SETTEMBRE CONCERTO DI GIGI FINIZIO”

Ancora un grande evento nella Citta’ degli Innamorati. GIGI FINIZIO, gran concerto lunedi 2 Settembre per la Festa in onore di Maria SS. della Consolazione. Il Sindaco Michele Strianese e l’ Amministrazione Comunale hanno voluto sostenere fortemente l’ iniziativa del Parroco Don Alessandro Cirillo e del Comitato per tutti i Festeggiamenti, che tanto si impegnano anche per la bellissima festa in onore di Maria SS. della Consolazione che si terra’, quest’ anno, dal 31 Agosto al 3 Settembre.

Quattro serate di fede, devozione, luminarie d’ artista (quest’ anno saranno ancora piu’ belle), eventi religiosi, serate musicali, spettacoli, processioni e tanto altro.

Tutti insieme abbiamo voluto ancora una volta una serata speciale, ovvero un bellissimo concerto di un grande artista.

Dopo SAL DA VINCI (2023), ANDREA SANNINO (2022), ecco anche il grande GIGI FINIZIO che terra’ un grande concerto dal palco di Piazza Amendola alle 21.30 di lunedi 2 Settembre.

Dopo la sua graditissima presenza ad AGRODOC nel settembre 2023, ora GIGI terra’ nel nostro paese un gran concerto in onore della nostra Vergine della Consolazione.

Ringrazio per la collaborazione gli amici Francesco Comunale e Battista D’ Ambrosi e, per la grande sinergia instaurata per il bene della nostra comunita’, il Parroco Don Alessandro Cirillo e tutti i componenti del Comitato per i Festeggiamenti.

Vi aspettiamo dal 31 Agosto al 3 Settembre ed in particolare per il concerto di GIGI FINIZIO lunedi 2 Settembre 2024 alle ore 21.30.