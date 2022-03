FORZA ITALIA. SALERNO RESTA ANCORA SENZA IL COORDINATORE PROVINCIALE

La Provincia di Salerno resta, ancora, senza un nuovo Coordinatore Provinciale di Forza Italia: dalla scomparsa di Enzo Fasano, tra decine di riunioni e di telefonate interlocutorie, il partito è rimasto orfano della guida provinciale, il dirigente chiamato a fare scelte in merito alle alleanze per le comunali ma anche alle candidature. Per un certo periodo sembrava cosa fatta per la nomina della attuale europarlamentare Lucia Vuolo, indicata da Antonio Tajani e Licia Ronzulli, per gestire e guidare il partito in Provincia di Salerno. Il nome di Lucia Vuolo, come è facile intuire, non era stato condiviso con il Ministro Mara Carfagna, che oggi conta due fedelissimi tra i parlamentari (Gigi Casciello e Rossella Sessa). La nomina, quindi, di Lucia Vuolo si è, almeno per il momento, fermata come anche quella di Gigi Casciello: il classico stallo alla messicana, nel quale i veti ed i controveti fermano qualsiasi tipo di movimento. Intanto ci sono all’orizzonte le prossime elezioni amministrative che vedono coinvolti i comuni di Nocera Inferiore, Agropoli e Mercato San Severino. Forza Italia da chi sarà rappresentata a livello provinciale ? E, soprattutto, quando avverrà la decisione sul nome del nuovo Coordinatore Provinciale di Salerno ?

