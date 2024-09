FRANCESCO BOCCIA (PD) AVVERTE IL M5S: “BASTA CON GIOCHETTI CHE INDEBOLISCONO IL CAMPO LARGO”

“Basta con i giochini che indeboliscono il campo progressista e finiscono per rafforzare il governo”. Lo afferma il capogruppo del Partito democratico al Senato, Francesco Boccia, che in un’intervista a “Repubblica” sottolinea come il Pd in questi giorni sembri “l’unico partito interessato a non fare accordi né favori a Meloni”.

“Siamo la prima forza di opposizione, senza di noi non esiste alternativa, è tempo che tutti se ne facciano una ragione. Specie chi ha perso sei punti in un anno attaccando noi anziché la destra”, prosegue. “Noi – sottolinea il capogruppo del Pd – sentiamo la responsabilità di costruire una coalizione in grado di battere la peggiore destra di sempre consapevoli che da soli non bastiamo. Per questo, nel Paese e in Parlamento, abbiamo iniziato a lavorare con le altre opposizioni sui temi che ci uniscono – salari, sanità, ambiente, Europa – e che sono più rilevanti di quelli che ci dividono”.