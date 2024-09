AZIONE VERSO IL CONGRESSO REGIONALE IN CAMPANIA. BOSCO CANDIDATO UNICO PER LA SEGRETERIA

Mancano ancora 20 giorni alla scadenza del termine per il tesseramento in Azione e, poi, partirà la stagione dei congressi provinciali e, solo dopo, di quello Regionale che, salvo clamorosi colpi di scena, trasformerà il ruolo di Luigi Bosco da Commissario Regionale in quello di Segretario Regionale del partito di Carlo Calenda. Al momento, infatti, Bosco è l’unico nome sul quale le diverse province della Campania stanno ragionando per il ruolo di Coordinatore Regionale: a lui, con ogni probabilità, sarà affidato il delicato compito alla vigilia dell’anno elettorale per le Regionali in Campania, con le tante incognite sulle alleanze ma con la necessità, per Azione, di portare all’interno del Consiglio Regionale, almeno un rappresentante per Provincia.

