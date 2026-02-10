FRANCESCO DINACCI E’ IL NUOVO SEGRETARIO DEL PD DEL CIRCOLO METROPOLITANO DI NAPOLI

Francesco Dinacci è stato eletto Segretario del Circolo Metropolitano di Napoli del Partito Democratico.

Tra i primi a congratularsi con Dinacci, Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli: ”

Congratulazioni e buon lavoro al nuovo segretario del Pd metropolitano di Napoli, Francesco Dinacci. La sua elezione è frutto di un’intesa forte e ampia, che valorizza e rilancia l’unità del partito a Napoli e nell’area metropolitana​.

Voglio ringraziare l’amico Peppe Annunziata, per l’importante lavoro svolto in questi anni, che ha portato a straordinari risultati amministrativi. ​C​hiusa la fase congressuale, ora la priorità è quella di insediare al più presto il tavolo del campo largo per affrontare ​al meglio questa difficile tornata delle Amministrative​ che ci attende. Replicare un modello che ci ha consentito di vincere a Napoli, nell​’area metropolitana e in Regione Campania​,​ è la precondizione per proseguire una stagione di successi e rilanciare dal Sud la sfida alla destra.