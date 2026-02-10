FRANCESCO DINACCI E’ IL NUOVO SEGRETARIO DEL PD DEL CIRCOLO METROPOLITANO DI NAPOLI

Francesco Dinacci è stato eletto Segretario del Circolo Metropolitano di Napoli del Partito Democratico.
Tra i primi a congratularsi con Dinacci, Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli: ”
Congratulazioni e buon lavoro al nuovo segretario del Pd metropolitano di Napoli, Francesco Dinacci. La sua elezione è frutto di un’intesa forte e ampia, che valorizza e rilancia l’unità del partito a Napoli e nell’area metropolitana.
Voglio ringraziare l’amico Peppe Annunziata, per l’importante lavoro svolto in questi anni, che ha portato a straordinari risultati amministrativi. Chiusa la fase congressuale, ora la priorità è quella di insediare al più presto il tavolo del campo largo per affrontare al meglio questa difficile tornata delle Amministrative che ci attende. Replicare un modello che ci ha consentito di vincere a Napoli, nell’area metropolitana e in Regione Campania, è la precondizione per proseguire una stagione di successi e rilanciare dal Sud la sfida alla destra.