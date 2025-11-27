FRANCESCO MORRA (ANCI CAMPANIA) A FICO: “COMINCIAMO LAVORO COMUNE”

“Abbiamo fatto i nostri complimenti al presidente Fico per la sua elezione, abbiamo ringraziato Cirielli per lo spirito con il quale ha affrontato la sfida. Ora, con più determinazione, è il tempo dei temi”.

Così in una nota l’Anci Campania guidata da Francesco Morra.

“Vogliamo, prima di entrare nel merito di alcune proposte, sottolineare come i sindaci candidati, tutti coloro che hanno avuto la possibilità di partecipare attivamente ed in attesa che cambi la legge, abbiano dato prova di grande competenza e dedizione, confermando il radicamento dei territori e il ruolo strategico che ciascuno di loro ricopre nelle proprie comunità.

Chi era in campo è stato premiato dai cittadini a testimonianza del legame di ciascuno con le comunità di appartenenza. A tutti, e speriamo possa diventare tema del dibattito regionale, ci auguriamo in futuro sia data la possibilità”, aggiungono i sindaci.

“Anci – prosegue la nota- intende proseguire il proprio impegno collaborativo, come ribadito anche durante il recente confronto:

siamo pronti a lavorare insieme sui temi centrali per il futuro del Paese, dalla programmazione dei fondi alle scelte strategiche, fino alla valorizzazione e allo sviluppo delle aree interne. I Comuni sono e resteranno protagonisti di questo percorso, certi di incontrare la sensibilità del Presidente Roberto Fico”.

