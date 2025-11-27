NOCERA INFERIORE. PRESENTATO IL PIANO PER LA TARI CON TARIFFA PUNTUALE

“Questa mattina è stata presentata la nuova campagna di sensibilizzazione “Ricicla il presente, salva il futuro”, dedicata al corretto riciclo dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), e la sperimentazione della Tariffa Puntuale per i rifiuti solidi urbani.”
Lo scrive Paolo De Maio, Sindaco del Comune di Nocera Inferiore.
Promossa dal Consorzio ECOEM in collaborazione con il Comune di Nocera Inferiore, la campagna – inserita nella Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 2025 – punta a migliorare la qualità della raccolta differenziata, ridurre gli errori di conferimento e aumentare la consapevolezza dei cittadini sull’importanza del riciclo dei RAEE.
Il progetto coinvolge anche le scuole primarie con l’iniziativa “Ricicla e Vinci”, una competizione didattica preceduta dal “RAEE Tour” presso l’Isola Ecologica comunale, per educare fin da piccoli al rispetto dell’ambiente.
La sperimentazione della Tariffa Puntuale, insieme ai sistemi di premialità, si inserisce in una strategia più ampia di gestione dei rifiuti che ha già consentito di applicare riduzioni in base al corretto conferimento, di introdurre la nuova programmazione del calendario di raccolta, il porta a porta vetro e di superare il 60% di raccolta differenziata, con l’obiettivo di migliorare ancora.
Ogni conferimento corretto è un gesto concreto per ridurre i rifiuti, tutelare l’ambiente e contribuire a una città più sostenibile.