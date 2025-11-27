E’ PRAIANO IL COMUNE IN PROVINCIA DI SALERNO PIU’ “MELONIANO”: I DATI

È Praiano, piccolo borgo della Costiera Amalfitana, il comune più “meloniano” della provincia di Salerno. È quanto emerso dalle elezioni regionali di domenica 23 e lunedì 24 novembre in Campania.

Fratelli d’Italia, il partito del Premier Giorgia Meloni, ha ottenuto il 60,71 per cento, trainato dal record di voti (ben 478 preferenze) ottenuto dall’imprenditore alberghiero del posto Salvatore Gagliano.

A Praiano il candidato presidente del centrodestra Edmondo Cirielli, ha ottenuto il 68,91 %, mentre Roberto Fico sostenuto dal centrosinistra sì è fermato al 27,38%. Per Gagliano una buona affermazione anche a Salerno città, dov’è stato il più votato di Fratelli d’Italia con 1449 preferenze.

