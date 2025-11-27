SANDRO RUOTOLO (PD): “FICO SAPRA’ INNOVARE. ORA E’ UN NOI, NON UN IO”

Con Roberto Fico presidente in Campania “è un noi, non più un io. Dobbiamo pensare all’entrante. Vincenzo De Luca è l’uscente, ora abbiamo avanti il futuro. Roberto Fico aiuterà a cambiare anche noi come partito”. Lo dice l’europarlamentare Pd Sandro Ruotolo a Fanpage. “Il voto alle Regionali Campania è pesante – aggiunge – alle Elezioni Politiche 2027 possiamo andare a vincere” sempre col campo largo “Io sono uno dei fautori – ricorda Ruotolo – la mia prima elezione, a Napoli, fu proprio un campo largo”. Poi, su Fico: “Roberto saprà fare benissimo, saprà andare avanti col rinnovamento. Il mandato che ha avuto è sì un governo politico ma di rinnovamento. Spetta a lui, e sono sicuro che farà al meglio. Questa non è la giunta del Presidente della Regione, è la giunta di una bellissima coalizione. Se proprio gli dovessi consigliare una cosa gli direi: Resta Roberto”.

