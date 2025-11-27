SANDRO RUOTOLO (PD): “FICO SAPRA’ INNOVARE. ORA E’ UN NOI, NON UN IO”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Con Roberto Fico presidente in Campania “è un noi, non più un io. Dobbiamo pensare all’entrante. Vincenzo De Luca è l’uscente, ora abbiamo avanti il futuro. Roberto Fico aiuterà a cambiare anche noi come partito”. Lo dice l’europarlamentare Pd Sandro Ruotolo a Fanpage. “Il voto alle Regionali Campania è pesante – aggiunge – alle Elezioni Politiche 2027 possiamo andare a vincere” sempre col campo largo “Io sono uno dei fautori – ricorda Ruotolo – la mia prima elezione, a Napoli, fu proprio un campo largo”. Poi, su Fico: “Roberto saprà fare benissimo, saprà andare avanti col rinnovamento. Il mandato che ha avuto è sì un governo politico ma di rinnovamento. Spetta a lui, e sono sicuro che farà al meglio. Questa non è la giunta del Presidente della Regione, è la giunta di una bellissima coalizione. Se proprio gli dovessi consigliare una cosa gli direi: Resta Roberto”.





Related Posts

Novembre 27, 2025

IL GOVERNATORE FEDRIGA: “ORA RIAPRIRE DIBATTITO SU TERZO MANDATO PER REGIONI E COMUNI”

Novembre 27, 2025

LA GIUNTA FICO: MATERA, BONAVITACOLA, CASCONE E VOLPE I PAPABILI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Novembre 27, 2025

MICHELE CAMMARANO (M5S): “NON MI FERMO, IL MIO IMPEGNO CONTINUA”