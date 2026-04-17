FRANCO ALFIERI, REVOCATA MISURA PER INCHIESTA APPALTI. RESTA AI DOMICILIARI PER INDAGINI VOTO DI SCAMBIO

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano
Anche per l’ex Sindaco di Capaccio ed ex Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri sono state revocate le misure cautelari, nell’ambito dell’inchiesta, oggi a processo, sui presunti appalti truccati per la pubblica illuminazione.

Presunti appalti pilotati per la pubblica illuminazione a Capaccio Paestum: revocate le misure cautelari anche per Franco Alfieri e Carmine Greco.
Il Tribunale di Vallo della Lucania ha accolto l’istanza delle difese, escludendo esigenze cautelari e rischio di reiterazione del reato, anche alla luce del corretto rispetto delle prescrizioni.
Già nei giorni scorsi erano state revocate le misure anche per altri imputati coinvolti nell’inchiesta. Alfieri resta però ai domiciliari per un’altra indagine legata alle amministrative 2019.

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