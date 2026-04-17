FRANCO MARI (AVS): “GIOVANE INDIANO LASCIATO DAVANTI PS DI SALERNO, INTERROGAZIONE AL GOVERNO”

“Le circostanze dell’abbandono di un uomo di nazionalità indiana di 36 anni davanti dell’ospedale di Salerno richiamano tristemente alla nostra memoria il caso di Satnam Singh, avvenuto nelle campagne di Latina nel 2024.

Le notizie di cui disponiamo infatti sono raccapriccianti: le gambe dell’uomo sarebbero in cancrena e l’infezione pare abbia compromesso anche il fegato. La prima ipotesi è quella di una prolungata esposizione a elementi chimici tossici. Ho provveduto a presentare immediatamente una interrogazione ai Ministri del lavoro e dell’agricoltura, ma non escludo, qualora dovessero emergere particolari che riconducono questa vicenda al fenomeno del caporalato in agricoltura, di richiedere una visita ispettiva della Commissione d’inchiesta sullo sfruttamento e sulla sicurezza del lavoro”. Lo dichiara Franco Mari, Capogruppo di AVS in commissione Lavoro della Camera.

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