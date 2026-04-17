SALERNO, COMUNALI 2026. ECCO LA LISTA DEI CANDIDATI CON I PROGRESSISTI PER SALERNO

E’ quasi completa la lista dei Progressisti per Salerno, storica compagine civica che, da anni, accompagna Vincenzo De Luca nelle sue campagne elettorali per le Comunali. Ecco i nomi dei candidati in lista.
Dario Loffredo
Manuela Maria Siniscalco
Annarita Coscarelli
Luca Sorrentino
Antonio Fiore
Nino Savastano
Vittoria Cosentino
Veronica Mondany
Rocco Galdi
Alessandra Francese
Caterina Verrone
Massimo Ronca
Vincenzo D’Amato
Teresa Senatore
Enzo Marra
Valeria Caggiano
Eva Avossa
Florinda Stieven
Adriana Amendola
Oscar Adinolfi
Alfonso Sparano
Barbara Scuoppo
Angelo Caramanno
Ilaria Falcone
Chiara Tancredi
Angela Somma
Titti Ferraioli