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SALERNO, COMUNALI 2026. ECCO LA LISTA DEI CANDIDATI CON I PROGRESSISTI PER SALERNO

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

altE’ quasi completa la lista dei Progressisti per Salerno, storica compagine civica che, da anni, accompagna Vincenzo De Luca nelle sue campagne elettorali per le Comunali. Ecco i nomi dei candidati in lista.

Dario Loffredo

Manuela Maria Siniscalco

Annarita Coscarelli

Luca Sorrentino

Antonio Fiore

Nino Savastano

Vittoria Cosentino

Veronica Mondany

Rocco Galdi

Alessandra Francese

Caterina Verrone

Massimo Ronca

Vincenzo D’Amato

Teresa Senatore

Enzo Marra

Valeria Caggiano

Eva Avossa

Florinda Stieven

Adriana Amendola

Oscar Adinolfi

Alfonso Sparano

Barbara Scuoppo

Angelo Caramanno

Ilaria Falcone

Chiara Tancredi

Angela Somma

Titti Ferraioli

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